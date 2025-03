Lucca Gustosa rilancia. La terza edizione è quella del salto di qualità

Si è chiusa con soddisfazione generale la terza edizione di Lucca Gustosa, la manifestazione enogastronomica che per un intero weekend ha trasformato la città in una vetrina d’eccellenza per i sapori e le tradizioni culinarie del territorio. Un evento che ha saputo coniugare gusto, cultura e intrattenimento, attirando migliaia di visitatori e confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

"Siamo orgogliosi del successo di questa edizione – hanno detto gli assessori Remo Santini e Paola Granucci – L’alta qualità dell’offerta, la varietà del calendario e la straordinaria partecipazione del territorio sono stati fondamentali per la riuscita di Lucca Gustosa, che si consacra come un punto fermo nel calendario delle manifestazioni durante la bassa stagione".

A decretarne il successo è stato un programma ricco e variegato, che ha animato il centro storico con showcooking, spettacoli teatrali, mercati di prodotti tipici e incontri con esperti del settore. Particolarmente apprezzate le iniziative sotto il Loggiato di Palazzo Pretorio, dove tre importanti sagre del territorio lucchese hanno proposto i loro piatti più rappresentativi, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica alla scoperta delle tradizioni locali. Ottima anche la risposta del pubblico per lo showcooking della chef Maria Cristina Bellelli e per gli spettacoli teatrali e musicali, tra cui EaT – Enogastronomia a Teatro e il concerto di Ambrogio Sparagna & Solisti dell’Orchestra Popolare Italiana, che ha chiuso l’evento con un tocco di musica e tradizione.

"La cosa più bella è stata la risposta della comunità - hanno sottolineato gli assessori - Tantissime le attività locali e le associazioni che hanno partecipato attivamente, e un grande afflusso di visitatori che hanno contribuito a rendere unica questa edizione. Un ringraziamento speciale all’ufficio turismo del Comune, che ha lavorato con passione per garantire un’offerta di altissima qualità".

E proprio sul palco della giornata conclusiva è arrivato un annuncio importante: Peppone Calabrese, noto volto di Linea Verde e co-organizzatore dell’evento, tornerà anche per la prossima edizione, proseguendo il percorso di valorizzazione del territorio al fianco dell’amministrazione.