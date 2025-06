Lucca fa “Ciao”. Via alle riprese della serie gallese

Da ieri, sabato, il centro storico di Lucca è il set a cielo aperto delle riprese del nuovo programma gallese "Ciao", che sarà seguito in tutto il Regno Unito, in onda sul canale S4C e trasmesso on demand anche sulla Bbc.

Il format del programma, interamente dedicato al turismo e alla bellezza, ha scelto proprio Lucca come unica tappa della Toscana per raccontare le meraviglie italiane.

La troupe della rete gallese è impegnata in questi giorni nel pieno del centro storico a riprendere i luoghi più iconici della città, le piazze più suggestive, i monumenti simbolo e le storiche botteghe che rappresentano l’anima del commercio lucchese.

Le riprese del programma tv sono coordinate come sempre dall’Ufficio Turismo del Comune di Lucca, che prosegue con determinazione nella sua strategia di promozione della città attraverso la collaborazione con media internazionali, rafforzando e coltivando ogni giorno relazioni di valore per amplificare l’immagine di Lucca nel mondo.

"Prosegue la strategia concordata con l’Ufficio Turismo – dichiara l’assessore Remo Santini – a cui va il mio plauso per il grande lavoro svolto nel costruire sinergie con canali e produzioni internazionali di rilievo. Puntare – aggiunge Santini – su una promozione mirata e di qualità, sfruttando l’eco mediatica di programmi come Ciao, significa valorizzare il nostro patrimonio e aprire nuove opportunità di visibilità e sviluppo per la città e l’intero territorio".

Con questa nuova produzione internazionale che sbarca in città, Lucca si conferma così sempre più protagonista nel panorama del turismo culturale europeo, con un’attenzione crescente da parte di televisioni, giornali e media di tutto il mondo. Una città in prima pagina e su tutti gli schermi.