“Lucca? E’ da 11 e lode“. Borghese si sbilancia e dà il voto alla città. Altri 2 ristoranti in sfida

“Il voto per Lucca? Undici“. E questa volta nessuno ribalterà una pagella assegnata da lui in persona, Alessandro Borghese. Il premio più ambito, che va oltre la tavola, è in cassaforte: lo ha confermareato lui stesso ieri mattina ai tantissimi fans che sono stati ore ad aspettarlo per un selfie, lungo via Santa Croce, davanti all’Antica Osteria dove erano in programma le riprese per la puntata lucchese di “4 Ristoranti“.

E tanta attesa – ad accoglierlo c’erano giovani e meno giovani perchè la tavola, e Alessandro Borghese, mettono d’accordo tutti – è stata premiata. Lo chef conduttore ha una tabella di marcia a ritmi serrati, ma non si nega. Selfie per tutti, con il capello ribelle e il sorriso che “spacca“. Alla fine il giudizio, che comunque lì’aveva preceduto, viene confermato in modo unanime: “E’ troppo simpatico“. Ieri dunque il secondo round nel locale di Massimo Minutelli, mentre il giorno prima aveva “battezzato“ la Stella Polare di piazza Napoleone, stamani sarà all’Osteria La Dritta di Piazza San Francesco e domani, ultimo round, in “Corte dei Limoni“ di via San Paolino. La sfida tra i quattro ristoratori lucchesi andrà in onda nel 2024 su Sky Uno e in replica su Tv 8, per la nuova stagione della trasmissione prodotta da BaniJay. E’ caccia al voto più alto su location, servizio, menù e conto. Ma in particolare il focus lucchese sarà sulla zuppa alla frantoiana, senza “dimenticare“ i tordelli della tradizione. Ieri mattina la troupe è stata avvistata in più punti della città, anche in piazza San Michele e sulle Mura per girare, come dicono loro stessi, il “lancio“, le immagini che saranno il miglior “portfolio“ della città.

Tutto ciò mentre senza sosta i follower lucchesi tentano di carpire informazioni su dove alloggerà Borghese fino a venerdì. Si tratta di un albergo in periferia, ma sul nome bocche cucite. La troupe è formata da 25 persone pronte ancora oggi, e poi domani, al grande “lancio“ di Lucca e della sua tavola.

Laura Sartini