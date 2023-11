Pronti, attenti... fornelli accesi. Oggi “Sky“ sbarca in città con Borghese e i “4 ristoranti“

Lucca, 14 novembre 2023 – Ci siamo. Oggi Alessandro Borghese è in città per dare avvio alla grande sfida tra quattro ristoratori lucchesi. La troupe di Sky Uno, alle prese con la nuova stagione di “4 ristoranti”, si fermerà in centro storico, in una location top secret, per “documentare” la buona tavola senza farsi sfuggire possibili difetti da cogliere anche nel dietro le quinte della cucina. Una sfida colma di insidie, e non è un caso che molti ristoratori, invitati in trasmissione, abbiano risposto con un irremovibile “no grazie”. Oggi sarà la volta del primo concorrente che imbandirà la tavola per Borghese e per gli altri 3 colleghi, nella speranza di ottenere un buon giudizio finale.

Ci sarà anche un “piatto bonus”, che fa parte della nostra tradizione culinaria, e che farà guadagnare al vincitore dei punti aggiuntivi. Chissà se saranno i nostri impareggiabili tordelli al ragù. Alla fine i 4 in lizza conteranno il punteggio incassato per location, menù, servizio e, ultimo non per importanza, conto. Con l’incognita che resterà appesa fino all’ultimo minuto della trasmissione: il giudizio di Borghese che, come ama ripetere lui stesso, “potrà confermare o ribaltare il risultato finale”.

I quattro ristoratori, dopo essersi giudicati l’un l’altro, viaggeranno a bordo dell’auto di Borghese che, vetri oscurati, li condurrà di fronte al ristorante vincitore. La troupe di Sky Uno resterà in centro fino a venerdì compreso. E’ stato l’ufficio del turismo del Comune, coordinato dall’assessore Remo Santini , a contattare la produzione di 4 Ristoranti che ha subito colto al volo l’opportunità di venire a Lucca. E da oggi largo ai fornelli.