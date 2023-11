Borghese lancia la sfida a Lucca. Arriva la troupe di “4 Ristoranti“

Lucca, 11 novembre 2023 – Il suo giudizio, si sa, può confermare o ribaltare il verdetto su qualsiasi ristorante. E forse non solo nella fase finale di voto del suo “Quattro ristoranti“, la trasmissione in onda su Sky che da anni gira le tavole d’Italia. Alessandro Borghese, tanto benvoluto quanto temuto da chi sta ai fornelli, arriva in città.

Da martedì e per quattro giorni – uno per ogni ristorante selezionato direttamente dalla produzione – il noto chef e conduttore televisivo sarà in centro storico, pronto a “vivisezionare“ pietanze, servizio, location e conto di quattro ristoratori in sfida. Chi sono? I nomi restano top secret. Ma c’è una sorta di “mappa“ nella determina comunale pubblicata all’albo pretorio che indica dove si posizionerà la troupe, quindi presumibilmente non lontano dai quattro ristoranti lucchesi in sfida, tutti del centro storico. Si tratta di Corso Garibaldi, Piazza dei Servi, via della Quarquonia e piazzale Verdi. La trasmissione dei “Quattro ristoranti“ lucchesi andrà in onda con la nuova stagione, a inizio 2024. Un fiore all’occhiello per la nostra città, che risulterà in bella vista con riprese dedicate agli scorci più iconici in queste ore, e per questo con priorità, liberati dagli stand Comics.

La “visita“ di Borghese non è casuale: è stato espressamente invitato dall’amministrazione comunale che ovviamente, per dar spazio a questa opportunità “golosa“, sta offrendo la massima disponibilità a livello di logistica. In realtà “Quattro ristoranti“, che aveva già fatto tappa in Versilia, aveva bussato qualche anno fa alla porta della nostra città, non riuscendo però a concretizzare. Il progetto è stato seguito fin nel minimi dettagli dallo sportello Cinema e Tv dell’Ufficio Turismo coordinato dall’assessore Remo Santini.

Bocche cucite sui quattro ristoranti in sfida, ma pare certo che non si tratterà delle attività di lungo corso. Se ogni buon lucchese può immaginarsi nomi come, ad esempio, la Buca di Sant’Antonio, ecco allora probabilmente è fuori strada. Grande curiosità anche sul piatto oggetto di bonus su cui i quattro ristoranti si sfideranno, ma sarà comunque espressione della vera tradizione lucchese. Chissà, forse proprio i nostri amatissimi tordelli.