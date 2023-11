Quattro Ristoranti Lucca: chef Borghese tra la gente, via alle riprese

Lucca, 14 novembre 2023 – La puntata andrà in onda nel 2024. Ma adesso impazzano le rirprese di Quattro Ristoranti Lucca. Il celebre programma Sky di Alessandro Borghese torna in Toscana e lo fa per scegliere il miglior ristorante della città.

E nella mattina di martedì 14 novembre i fan dello chef e conduttore sono impazziti tra autografi e selfie. Lui ha passeggiato sulle Mura e ha immortalato la bellezza di Lucca in alcune storie Instagram.

A lavorare per l’organizzazione della puntata è stato il Comune con l’ufficio turismo, che ha coordinato la logistica e l’organizzazione delle operazioni televisive in supporto alla produzione e continueranno a farlo in questi giorni.

"Una collaborazione fortemente voluta dai rappresentanti dell’amministrazione comunale, che garantirà alla città una nuova vetrina di rilievo nazionale e potrà esaltare le tipicità della cucina nostrana”, dice il Comune.

In tarda mattinata l’incontro della produzione e del noto conduttore con il sindaco Mario Pardini, l’assessore Remo Santini, che ha coordinato i contatti con la produzione del programma, ed altri membri della giunta, poco prima dell’ingresso nel primo dei quattro ristoranti del centro storico che ospiteranno Borghese ed il suo staff per una sfida a colpi di eccellenze culinarie lucchesi.