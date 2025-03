Fumetti: “Lucca Collezionando” incorona Pera Toons con il premio “Omino Bufo”, ricordando Castelli

Lucca, 24 marzo 2025 – “L’Omino Bufo. che nasceva nel 1972 come stupido riempitivo, continua a essere uno stupido riempitivo, ma per straordinarie ragioni continua a essere ricordato”. Così diceva Alfredo Castelli nel 2013 in occasione del lancio di un nuovo volume che raccoglieva le esilaranti battute dell’Omino Bufo. Quanto detto allora da Castelli (grande e versatile sceneggiatore ed esperto di fumetti scomparso nel febbraio 2024) è ancora vero: l’Omino Bufo continua a essere ricordato e apprezzato con i suoi giochi di parole e le sue freddure apparentemente sceme, ma in realtà geniali nella loro demenziale semplicità. Lo dimostra la creazione del “Premio Omino Bufo” che domenica 23, “Lucca Collezionando” (organizzata da Lucca Crea) ha assegnato a Pera Toons (pseudonimo dell’aretino Alessandro Perugini). Pera Toons, fumettista, grafico pubblicitario, artista digitale (come si dice oggi, “content creator”) conosce il successo nel 2018 con il libro Chi ha ucciso Kenny?, poi la progressiva “esplosione“ delle sue freddure: prima online, quindi nei libri editi da Tunué. Il tutto con una missione chiara:"Voglio far ridere". Obiettivo riuscito visto il grande successo dei suoi libri (editi da Tunuè) e l’affetto dei piccoli lettori che lo assediano in ogni manifestazione. Un umorismo che Castelli apprezzava.

Il premio “Omino Bufo” è stato voluto da Castelli e realizzato soprattutto grazie al lavoro di Dario-Dino Guida, una delle colonne della manifestazione lucchese.

Essendo impossibilitata a partecipare, la moglie di Castelli, Anna Giusto, ha delegato Pier Luigi Gaspa (grande esperto e storico del fumetto) per la consegna del il premio e ha voluto inviare un messaggio che è stato letto dallo stesso Gaspa,

«"Che cos'è il genio?" Questo si domandava il Perozzi nel film Amici miei di Mario Monicelli. "È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione." L’Omino Bufo è un meraviglioso simbolo della genialità di Alfredo Castelli, dotato di uno spirito innovativo e di un'ironia che regalano sempre un sorriso, portando allegria con la semplicità di un’idea che vale più di mille parole. La dimostrazione più limpida del talento straordinario di Alfredo nel cogliere l’essenza dell’umorismo trasformando le situazioni anche più minime in altrettante sapide gemme di fantasia e leggerezza. Il premio L’Omino Bufo destinato al migliore umorista, quindi, non soltanto rende omaggio al suo talento comico, ma è anche un tributo alla visione d'avanguardia e allo spirito vivace e curioso che contraddistingueva Alfredo. Mi auguro che il suo lascito continui a ispirare le nuove generazioni di autori, dimostrando come la creatività, la leggerezza e l’umorismo possano rappresentare potenti strumenti di condivisione e di comunicazione».