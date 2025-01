Robert Plant al Lucca Summer Festival 2025: unica data italiana

Lucca, 31 gennaio 2025 – Il leggendario Robert Plant torna in Italia nel 2025 per un evento imperdibile: Saving Grace feat. Suzi Dian sarà in concerto il 13 luglio all'interno del prestigioso Lucca Summer Festival, in piazza Napoleone, una delle location più suggestive d'Italia. Questa sarà l'unica data italiana del tour, un'occasione unica per assistere a uno spettacolo che promette di emozionare e affascinare il pubblico.

Saving Grace è il progetto che vede Robert Plant (voce) al fianco di Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, chitarre acustiche, baritono) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche, baritono, cuatro).

Nato nel 2019, il gruppo ha incantato il pubblico con una serie di concerti intimi in piccoli club tra Inghilterra, Galles e Irlanda, proponendo un repertorio che spazia tra la tradizione folk britannica e americana, gli spiritual e il blues, rielaborando classici di artisti come Doc Watson, Donovan, Moby Grape e Low.

Il concerto del 13 luglio rappresenta una rara opportunità per i fan italiani di vivere dal vivo la magia di questo affascinante progetto musicale, che ha già raccolto consensi in tutto il mondo. L'atmosfera unica del Lucca Summer Festival, con il suo palco immerso nella storia della città toscana, aggiungerà un valore speciale alla serata.

I biglietti sono già disponibili su TicketOne.it.