Lucca da Oscar: con chef Borghese, Hoffman, Hunt. E anche Salvatores

Lucca, 15 novembre 2023 – Se non fosse per il tempo ballerino si direbbe che a Lucca splende un sole accecante. In realtà le luci sono quelle dei riflettori che hanno fatto capolino in centro storico: la giornata di ieri ha inaugurato una settimana ricca di eventi dal valore nazionale e internazionale. In questo caso il modo di dire vernacolare “Il troppo stroppia“ pare non trovare casa qui, una città che ha dimostrato di saper far convivere ben tre produzioni televisive e cinematografiche in un fazzoletto di terra qual è il centro storico, bellissimo, ma non certo gigantesco. E così già dalla mattina sulle Mura in molti hanno potuto notare la produzione del film di Peter Greenaway intenta alle prime riprese sul baluardo San Frediano: sul posto anche la controfigura di Dustin Hoffman (in attesa dell’arrivo dell’attore nei prossimi giorni). Grazie a un drone la troupe ha effettuato alcune riprese per poi lasciare le Mura e continuare il tour in centro storico. Dall’altra parte esatta – piazza Napoleone – era invece intento a sbarcare con lo staff al seguito lo chef conduttore Alessandro Borghese che ha iniziato la registrazione della puntata del format “4 ristoranti“ che andrà in onda su Sky. Prima tappa la “Stella Polare“. Da oggi a venerdì compreso poi la produzione continuerà a registrare negli altri tre locali – oggi cioè all’"Antica Osteria" in via Santa Croce, domani all’"Osteria la Dritta" in piazza San Francesco e infine venerdì alla "Corte dei Limoni" in via San Paolino.

Basta così? Nemmeno per sogno: subito dopo pranzo le telecamere della Rai hanno indugiato su Lucca e piazza Anfiteatro per la registrazione di una puntata di “Linea Verde Life“ condotta da Elisa Isoardi e Monica Caradonna . E per restare in tema di cinema e cultura, giovedì 30 alle 18 è prevista l’inaugurazione della prima libreria “Feltrinelli“ a Lucca (in via Beccheria, 29) e che vedrà come ospite d’onore il regista Gabriele Salvatores .