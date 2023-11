Lucca Comics, oggi la carica degli 80mila

Lucca, 4 novembre 2023 – Il giorno forse più difficile è andato in archivio senza grossi problemi. Ieri il forte vento che ha spazzato la Toscana dopo i nubifragi e gli allagamenti provocati dal ciclone Ciaran nella notte fra giovedì e venerdì ha fatto temere il peggio.

Grande allerta sia per la protezione civile comunale sia per la società Lucca Crea per il timore degli effetti impattanti che il vento poteva avere sulle molte strutture provvisorie allestite in città in occasione del festival. Sono state effettuate, attraverso valutazioni sul campo, numerose verifiche anche seguendo l’evolversi dell’allerta-meteo, ma è mai stata raggiunta quella soglia di allerta che avrebbe fatto scattare l’evacuazione delle strutture.

Nel corso della giornata è stata necessaria la chiusura temporanea di alcuni tratti delle Mura, con interventi e sopralluoghi anche – da parte della polizia municipale e protezione civile – per la piena del Serchio e in giornata su tutto il territorio.

Al Coc (centro operativo della protezione civile) nella mattinata di ieri è stata firmata – a scopo precauzionale – un’ordinanza per chiudere alcuni settori delle Mura urbane, considerate le zone dove - per la grandezza e possibile fragilità degli alberi più vecchi - potevano verificarsi distacchi di rami, sono stati chiusi anche settori dove sono caduti due esemplari.

In particolare sono stati chiusi fino alle ore 20 i baluardi S. Regolo, La Libertà e San Salvatore e le cortine fra Porta San Donato e baluardo San Donato, Caffè delle Mura e Baluardo San Colombano. Per i medesimi motivi è stato chiuso anche l’Orto botanico. Il Centro di gestione evento ha analizzato tutti gli scenari possibili per garantire la sicurezza nella giornata di oggi e per i prossimi due giorni.

Situazione più critica sulla ferrovia. L’alluvione a Campi Bisenzio ha determinato già nella serata di giovedì l’interruzione della linea Firenze-Pistoia che sarà ripristinata solo entro le ore 12 di oggi. La situazione si è aggravata nella mattinata di con la caduta alberi sulle linee Lucca-Pisa e Lucca Viareggio, fatto che ha causato l’isolamento ferroviario di Lucca per alcune ore. Nonostante tutto questo sono arrivati in stazione entro il primo pomeriggio oltre 10.300 persone.

E dopo la difficile giornata di ieri, oggi si annuncia quella con il numero di presenze più massiccio per il festival. I biglietti venduti sono sold-out (80mila) già da tempo e almeno 20mila sono le persone attese alla stazione. Oltre ai possessori di biglietto, in città arriverà la solita massa di curiosi e festivalieri; sebbene le condizioni meteo non si annuncino favorevoli con una nuova allerta gialla per piogge e temporali.

La polizia municipale è stata anche impegnata in controlli sul suolo pubblico e sul commercio in area pubblica: sono stati esaminati nove food truck di cui due sono stati chiusi, due sanzionati e uno sottoposto ad approfondimenti. Sopralluogo a negozio di vicinato; controlli su commercio abusivo sulle Mura urbane, sul rispetto del divieto bevande in contenitori rigidi presso tre supermercati del centro, e controlli a nove temporary shop e a un rivenditore di armi bianche. Oggetto di particolare attenzione sono stati i parcheggi per prevenire fenomeni di abusivismo sia commerciale che parcheggiatori. Sono stati multati due venditori abusivi con sequestro merce.