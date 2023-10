Ambasciata di Israele a Lucca Comics, anche la Cgil rinuncia alla presenza

Lucca, 30 ottobre 2023 – Anche la Cgil diserta Lucca Comics. Dopo le polemiche seguite alla rinuncia di Zerocalcare a partecipare alla prossima edizione della manifestazione, anche il sindacato rinuncia allo spazio che gli era stato riservato all'interno della rassegna.

Così si legge in una nota stampa: "Visto il continuo aggravarsi della situazione israelo-palestinese, con il proseguire dei bombardamenti da parte dell'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza, senza alcuna apertura ad un cessate il fuoco, che stanno portando orrori e devastazioni tali da spingere le Nazioni Unite a denunciarla come 'catastrofe umanitaria', la Cgil di Lucca ha ritenuto opportuno rinunciare alla sua partecipazione ai Lucca Comics and Games, come segno di protesta per la presenza dell'ambasciata israeliana tra i patrocinanti della manifestazione".