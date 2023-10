Zerocalcare rinuncia al Lucca Comics. “C’è il patrocinio dell’ambasciata di Israele, non vado”

Lucca, 28 ottobre 2023 – Zerocalcare non andrà a Lucca Comics & Games. Il fumettista, che non perde un'edizione della grande fiera dedicata ai fumetti e ai games, lo ha annunciato questa mattina sui suoi profili social e il motivo è legato alla manifestazione dell'ambasciata israeliana in Italia. La polemica va avanti da giorni e non si placa.

"Purtroppo il patrocinio dell'ambasciata israeliana per me rappresenta un problema - ha scritto Zerocalcare - in questo momento in cui a Gaza sono incastrate due milioni di persone. Venire a festeggiare li dentro rappresenta un cortocircuito che non riesco a gestire. Mi dispiace nei confronti della casa editrice, dei lettori e lettrici e anche per me stesso”.

Solidarietà da parte del suo editore, la Bao Publishing. "Tutta Bao gli è solidale, comprende perfettamente le sue ragioni, le accetta e se ne sobbarca serenamente le conseguenze, confidando nella comprensione anche dei lettori e dei visitatori della fiera”.

"Non è una gara di radicalità - scrive ancora Zerocalcare sui social – e da parte mia non c’è nessuna lezione o giudizio morale verso chi andrà a Lucca e lo farà nel modo che ritiene più opportuno, soprattutto non è una contestazione alla presenza dei due autori del poster Asaf e Tomer Hanuka (gli autori israeliani del manifesto dell’edizione di quest’anno, ndr), che spero riusciranno ad esserci e che si sentiranno a casa, perché non ho mai pensato che i popoli e gli individui coincidessero coi loro governi. Spero che un giorno ci possano essere anche i fumettisti palestinesi che al momento non possono lasciare il loro paese