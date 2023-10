Zerocalcare rinuncia a Lucca Comics, Salvini: “Io ci sarò”. Marcucci: “Scelta insensata”

Lucca, 28 ottobre 2023 – Anche il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto sulla polemica scatenata dalla decisione di Zerocalcare, che ha annunciato la rinuncia al Lucca Comics a causa del patrocinio concesso alla manifestazione dell’ambasciata di Israele.

"Spiace che per qualcuno il sostegno dell'ambasciata di Israele ad un bellissimo evento culturale sia un problema, a tal punto da annullare la presenza. Io la penso esattamente al contrario, e farò il possibile per essere al Lucca Comics”, ha detto Salvini. Che ha poi aggiunto: “Evviva l'arte, evviva la libertà”.

E tra le reazioni c’è anche quella di Andrea Marcucci, presidente di Libdemeuropei. “Il Paese che ha subito un attacco devastante ad opera di una organizzazione terroristica che vuole annientare quel Paese, non dovrebbe neanche patrocinare un evento culturale come LuccaComics? Il senso della protesta di ZeroCalcare mi sfugge, quello che invece capisco è l'incredibile strabismo della sinistra radicale: disertano le manifestazioni patrocinate da Israele, e non condannano Hamas ed il terrorismo”