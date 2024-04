Lucca festeggia i 90 anni di “Biciclette Poli”. Negozio storico per cittadini, turisti e campioni Da Bartali e Coppi, a Moser: il negozio in piazza Santa Maria a Lucca, in questi novant’anni, è diventato un luogo simbolo delle due ruote a pedali. Il titolare: “Un traguardo importante, raggiunto anche grazie alla fiducia dei lucchesi”