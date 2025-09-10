Lovari, grande successo

Un successo tecnico per il Trofeo Lovari, con la presenza di grandi giocatori e il mitico coach Obradovic (ha vinto in carriera 9 volte l’Eurolega, l’equivalente della Coppa dei Campioni); organizzativo, di pubblico. ll Palatagliate ha una capienza di 1568 posti.

Per due giorni consecutivi il Trofeo Lovari ha fatto il sold out. Sui social oltre 390mila visite al profilo Instagram del trofeo nell’ultimo mese, inoltre quasi 20mila persone hanno seguito le dirette streaming delle partite del Partizan Belgrado mentre per le altre la media si è attestata intorno alle 8mila visualizzazioni. C’era la curiosità di vedere dal vivo due formazioni di Eurolega in campo – Partizan Belgrado (che ha vinto) e Virtus Bologna (i felsinei hanno molti tifosi in Toscana), Napoli che ha notevoli ambizioni nella massima serie e una piazza entusiasta come quella della Libertas Livorno che intende proseguire la propria crescita dopo aver conquistato la A2 nel 2024 e centrato la salvezza nello scorso campionato.

Inoltre allenatori di grandissimo livello, come Zeljko Obradovic, allenatore più vincente di Europa e Dusko Ivanovic, che ha vinto 8 titoli nazionali tra Svizzera, Francia, Spagna e Italia. E poi in campo tanti giocatori con passati importanti in Nba come Jabari Parker, Aleksej Pokusevski e Duane Washington, ma anche il futuro della nostra pallacanestro come Matteo Accorsi, Matteo Baiocchi e Stefano Saccoccia.

Da registrare anche sei i nuovi soci onorari degli Amici della Pallacanestro Lucca, lo stesso Obradovic, Alessandro Fantozzi, storico giocatore della Libertas Livorno, Dusko Ivanovic, allenatore della Virtus Bologna, Gloria Favilla, giocatrice lucchese che ha portato il Basket Le Mura fino alla finale scudetto in A1, Gianfranco Morelli, direttore dell’area inclusività della Libertas Livorno ed Enrico Turelli, voce storica dello sport lucchese e delle prime edizioni del Trofeo Lovari. Consegnata a Daniel Hackett da parte della Libertas Livorno della maglia amaranto indossata da suo padre Rudy Hackett nel 1981-82. Inoltre è stato consegnato un riconoscimento a Rossella, la moglie di Alberto Bucci, storico allenatore sia della Libertas Livorno sia della Virtus Bologna.

"Ho sensazioni estremamente positive – dice a fine torneo Patrizia Pecchia, presidente degli Amici della Pallacanestro Lucca-Luca Del Bono onlus – Questi due giorni sono stati davvero una grandissima festa contornata da ottima pallacanestro che tra l’altro mi sono goduta. Il mondo del trofeo Lovari è resto forte dalle emozioni e da tutto quello che emanano. Ci teniamo a presentare le squadre, a dare spazio ai ricordi e alle emozioni della vita sportiva. Così abbiamo vissuto anche momenti particolarmente toccanti. Poi poniamo sempre un’attenzione particolare al mondo della pallacanestro lucchese che sta vivendo con entusiasmo una fase di ripartenza. La presenza dei ragazzi del Contest Under 15 allarga l’influenza del Trofeo Lovari a livello provinciale. Per noi i ragazzi sono parte attiva dell’intera manifestazione è stato bellissimo vederli a bordo campo a cercare gli autografi, le magliette e le foto con i campioni".

Massimo Stefanini