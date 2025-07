Little Lucy Festival. L’ora di Dacia Maraini. Il premio e il Meridiano

In arrivo un elettrizzante doppio appuntamento a Lucignana, previsto per sabato quando prenderà il via la programmazione di luglio della quinta edizione di "Little Lucy. Un festival piccolo così", a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando e organizzato da Fenysia - Scuola di linguaggi della cultura, che si tiene nel giardino della Libreria sopra La Penna, nel piccolo e vivace borgo nel comune di Coreglia Antelminelli. Alle 17 sarà possibile dialogare e prendere un rinfrescante tè freddo con Paolo Di Paolo, oltre che farsi firmare una copia del suo ultimo libro, "Rimembri ancora. Perché amare da grandi le poesie studiate a scuola", editore Il Mulino. È questa l’occasione per leggere in modo nuovo e sorprendente le poesie studiate a scuola che ci offre Di Paolo, liberandole dai luoghi comuni e rimettendo in rapporto scrittura e vita. Alle 18 sarà la volta dell’incontro con la vincitrice della seconda edizione del premio internazionale "Scrivere sull’orizzonte della collina", la celebre e amata autrice Dacia Maraini. Protagonista della scena letteraria italiana dal dopoguerra a oggi, Dacia Maraini, con i suoi oltre cento scritti, è stata capace di affrontare i grandi temi del nostro tempo. La intervisterà Paolo Di Paolo, curatore del Meridiano Mondadori a lei dedicato.

Il premio "Scrivere sull’orizzonte della collina" è un riconoscimento istituito per l’edizione 2024 del Festival e dedicato a scrittrici e scrittori che attraverso il loro lavoro intellettuale hanno optato per una condivisione orizzontale del sapere, andando a cercare il lettore lungo sentieri limitrofi, lontano dalla prova di forza che la montagna richiede di mettere in atto. La collina, invece, è umile, dolce, socievole, non si impone e crea comunità.

Il prossimo appuntamento del Little Lucy Festival si terrà sabato 12 luglio e avrà come protagonista Rossana Campo, autrice di "Libere e un po’ bastarde", Bompiani. In una girandola di conversazioni brillanti e rivelatrici, l’ultimo libro di Rossana Campo ci racconta il desiderio di vita che alimenta lo sguardo femminile sul mondo, tra allegria e malinconia. La scrittrice, per l’occasione, dialogherà con Ginevra Barbetti. Per prenotare gli incontri del festival letterario "Little Lucy" è possibile telefonare al 331 7583949 o inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] | libreriasopralapenna.it

Fio. Co.