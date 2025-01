L’Informagiovani raddoppia. Inaugurato il nuovo spazio al Centro Civico di San Vito

L’Informagiovani cresce e si fa più capillare. Pronto a partire il servizio dedicato ai giovani under 35 che amplia la sua presenza sul territorio con un nuovo punto di contatto fisico, inaugurato ieri al Centro civico di via Giorgini, a San Vito. Il nuovo sportello sarà operativo ogni mercoledì, dalle 9 alle 14, per offrire le stesse opportunità già disponibili nella sede storica di via delle Trombe, in centro. Un’iniziativa che punta a raggiungere un numero sempre maggiore di giovani, non solo residenti a San Vito, ma anche nei quartieri limitrofi, con servizi gratuiti dedicati al lavoro, allo studio, al tempo libero, al volontariato, alla formazione e alle opportunità all’estero.

Lo sportello di via Giorgini permetterà ai giovani di accedere senza appuntamento a un’ampia gamma di informazioni e, su prenotazione, di usufruire di consulenze personalizzate per la stesura del curriculum vitae o per colloqui di orientamento. Un modo per facilitare l’accesso a strumenti pratici e alle risorse necessarie per il loro futuro. Alla cerimonia di apertura del nuovo sportello erano presenti l’assessore all’Urp Moreno Bruni e l’assessore al sociale Giovanni Minniti, insieme al dirigente, alla funzionaria e agli operatori del servizio.

"Siamo particolarmente orgogliosi di questo nuovo traguardo - ha dichiarato l’assessore Bruni - che porta l’Informagiovani sempre più a contatto con i propri utenti, andando a intercettarli direttamente sul territorio. Questa operazione viene portata avanti dall’amministrazione a costi invariati e prevede che, appunto, per un giorno fisso della settimana un operatore sia dislocato al Centro civico di via Giorgini. Da questa piccola rivoluzione ci aspettiamo di poter allargare ulteriormente la platea dei giovani raggiunti dal nostro servizio, andandoli a cogliere direttamente nelle aree esterne al centro storico. Il progetto, ambizioso, è di estendere il servizio anche ad altri quartieri, sempre con la formula di dislocare il servizio sul territorio in un giorno fisso per settimana. Crediamo che anche questo spostarsi sul territorio vada nella direzione auspicata di diventare sempre più prossimi rispetti al target dei nostri giovani e giovanissimi utenti".

Anche l’assessore al sociale Giovanni Minniti ha sottolineato l’importanza della prossimità dei servizi: "I Centri civici del territorio devono diventare sempre di più luoghi di prossimità dove i cittadini possano trovare spazio per auto organizzarsi e realizzare progetti di incontro, di confronto, di civismo appunto, ma anche luoghi dove poter usufruire di servizi resi più vicini, senza magari doversi spostare verso il centro storico". Con questo passo, l’Informagiovani si pone sempre più al servizio delle nuove generazioni, puntando a una maggiore inclusività e accessibilità, per rispondere concretamente ai bisogni di chi si affaccia al mondo del lavoro, dello studio e delle opportunità internazionali.

Rebecca Graziano