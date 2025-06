Libri e tanti ospiti. Al via Little Lucy: "Festival unico"

Un primo appuntamento emozionante e ricco di partecipazione, quello di domenica scorsa alla "Libreria Sopra la Penna" di Lucignana, dove si è aperta la quinta edizione del festival letterario ‘Little Lucy’, curato da Alba Donati e Pierpaolo Orlando e organizzato da Fenysia – Scuola di linguaggi della cultura, con la collaborazione di Tina Guiducci e Isabella Di Nolfo. L’incontro con il regista e scrittore palermitano Roberto Andò, autore per La nave di Teseo di Il coccodrillo di Palermo, a colloquio con la giornalista Chiara Dino, è stato intervallato dalle letture tratte dal libro di Giulia Andò e dalle curiosità richieste dal pubblico attento e interessato presente nel giardino di fronte al suggestivo cottage letterario, nato nel piccolo borgo di Lucignana, nel cuore del comune di Coreglia Antelminelli e della Valle del Serchio.

Presente con Alba Donati e Pierpaolo Orlando, anche il sindaco di Coreglia Marco Remaschi e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza del Festival e le sue implicite ricadute sociali, oltre a quelle culturali e strettamente letterali. "È sempre un privilegio partecipare a questo festival letterario che conferma tutta la sua capacità di coniugare eccellenza culturale e valorizzazione del territorio - ha commentato - Quello che lo rende unico non è solo la qualità degli autori presenti o la raffinatezza del programma, ma il suo essere un autentico progetto di Toscana diffusa. In un borgo che ha conosciuto lo spopolamento, questo festival dimostra come i libri e la cultura possano essere potenti strumenti di riqualificazione e rinascita. La promozione dell’editoria di qualità e della diffusione della lettura è una pratica rigenerativa per intere comunità. Un modello che unisce la valorizzazione del nostro patrimonio culturale con la rivitalizzazione delle aree interne".

Il prossimo appuntamento è per sabato 14 giugno, quando è attesa a Lucignana Laura Pezzino, autrice di "A New York con Patti Smith", che in compagnia di Tina Guiducci proporrà un ritratto della cantante e poetessa, simbolo dannato del rock degli anni Settanta.

Fio. Co.