Dieci anni di “Belcanto“. Grandi ospiti e 60 eventi: "Un’occasione unica"

LUCCAGiovani talenti e artisti di fama internazionale, corsi di alta formazione e concerti. Prosegue con un programma sempre più ricco e innovativo la decima edizione del Festival Virtuoso & Belcanto che, quest’anno, andrà in scena dal 21 luglio al 3 agosto coinvolgendo i luoghi più suggestivi del centro storico di Lucca e oltre. Un programma da record quello del 2025, presentato in anteprima ieri dall’assessore Pisano e dal direttore artistico Riccardo Cecchetti: sono infatti previsti oltre 60 eventi pubblici, tra concerti, conferenze, performance inedite e momenti di celebrazione. Si partirà con il concerto del pianista Paul Ji, artista in residence, che proporrà brani di Mozart, Beethoven, Schubert e Chopin. Tra gli ospiti di rilievo Boris Berman, Joanna MacGregor, Adrian Brendel, Till Fellner, Yejin Gil, Wei-Yi Yang e i maestri Bruno Giuranna, Gábor Szabó, Luc-Marie Aguera e Federico Maria Sardelli, protagonista del ciclo “Vivaldi secondo Sardelli”.

Al Festival anche la presenza straordinaria del tenore Giorgio Berrugi e musiche inedite di Puccini e Respighi, oltre a la prima europea di The Red Book di Paola Prestini, inserita nella sezione V&B Contemporaneo e la prima europea del valzer di Chopin riscoperto dai ricercatori della Yale University ed eccezionalmente proposto per il concerto serale di chiusura (2 agosto). Sarà inoltre presentata, a firma del regista coreano Seong Hyeon Kim e co-prodotto da Paul Cortese, la prima assoluta del documentario sul leggendario violista Bruno Giuranna ( ancora tra i docenti del Festival).

In programma anche masterclass, concorsi e giovani talenti da tutto il mondo.Il cuore pulsante saranno gli oltre 200 studenti internazionali, protagonisti ogni giorno degli Young Talents Concerts, che si svolgeranno, insieme ai concerti serali, nei luoghi simbolici come il Real Collegio, il Caffè Santa Zita, Villa Oliva, Palazzo Pfanner e il Giardino Convictus, oltre ai concerti a San Cassiano di Controne, a Bagni di Lucca in collaborazione con l’associazione Animando e nella città di Pisa.

Inoltre, il festival ospiterà due prestigiosi concorsi: il V&B Chamber Music Competition (27 luglio) e il V&B Concerto Competition (2 agosto)."In dieci anni – dichiara il Maestro Cecchetti – il Festival è diventato un laboratorio di futuro e memoria. Una comunità che cresce, nota dopo nota, senza mai perdere la sua vocazione: allenare il talento e valorizzare la bellezza."Per la decima edizione sarà presentata anche la mostra di pittura di Federico Maria Sardelli, visitabile negli spazi del Real Collegio a partire dal 21 luglio. Al Festival anche il libro di Peter Adamik, fotografo di fama mondiale. Le sue fotografie hanno immortalato momenti indimenticabili durante le esibizioni al Virtuoso & Belcanto Festival, contribuendo a documentare la magia e l’emozione di ogni concerto. Il libro, che ne raccoglie un’ampia selezione, è edito da Maria Pacini Fazzi.