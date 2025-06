Fiamme alla Tarpac. Il rogo è accidentale. Danni per milioni

Ancora in via di accertamento le cause che hanno dato origine al devastante rogo che nella notte fra sabato e domenica si è "mangiato" gli interni del capannone della Tarpac Style di Coselli. La struttura, fortemente danneggiata dalle fiamme, attualmente è stata posta sotto sequestro dell’autorità giudiziaria, per permettere le indagini del caso, sulle quali stanno indagando i carabinieri, primi ad essere intervenuti sul posto, inviando gli uomini della stazione di Pieve di Compito.

Erano da poco passate le 3 di notte, quando i vigili del fuoco sono stati avvisati delle fiamme che ormai alte stavano divampando nell’azienda. Domato solo diverse ore dopo e solo grazie al grande impegno dei mezzi e degli uomini accorsi, l’incendio non si è esteso ai capannoni confinanti, visto che la zona è fortemente industrializzata. Anche se l’azienda confinante, che si occupa di riparazioni, ha comunque subito dei danni, ancora da quantificare.

Mentre si stanno cercando le cause del primo innesco, che potrebbero apparire del tutto accidentali, è invece chiaro che ad alimentarle sono state le grandi quantità di legname e vernici presente all’interno del capannone. Tarpac, infatti, è un nome molto conosciuto nel settore della realizzazione di mobili su misura, che opera sul piano sia nazionale che internazionale, dando vita a prodotti artigianali di alto profilo, mantenendo in vita le tecniche delle antiche botteghe toscane, apprezzate anche all’estero. Come si legge sul sito dell’azienda, il fondatore Tarcisio Pacini aveva dato il via all’attività nel 1953, a Verciano, spostandosi poi a Guamo e infine lasciando l’attività nelle mani dei figli che hanno spostato la produzione poco lontano a Coselli, dove purtroppo le fiamme dell’altra notte hanno avuto l’effetto di danneggiare anche le commesse già in realizzazione per alcuni clienti. Già partita la conta dei danni che saranno sicuramente importanti.

