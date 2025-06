Dove votare per l’Enasarco

Fino al 16 giugno verranno rinnovati gli organismi dirigenti della Fondazione Enasarco (l’ente previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio). La parte agenti ha dato vita a una lista unica denominata “Agenti Cresciamo Uniti”, lista sostenuta da Fiarc Confesercenti.

“L’appello ai nostri colleghi – dichiara Antonio Olivieri, presidente del sindacato Fiarc Confesercenti Regionale – è quello di partecipare attivamente al voto. Gli agenti di commercio rappresentano una forza economica e professionale importante per il sistema economico italiano e del territorio Regionale. Per questo è necessario rafforzare la loro rappresentanza e promuovere un dialogo costruttivo tra tutte le parti coinvolte”.

Gli iscritti all’Enasarco potranno recarsi nelle sedi della Confesercenti Lucca in Via De Gasperi 152, Confesercenti Viareggio in via San Giovanni Bosco 67 e presso la sede di Confesercenti Massa in via Massa Avenza 22, in orario di apertura della sedi, per espletare il proprio voto.

Conclude Olivieri: “Le principali associazioni delle case mandanti del commercio e le organizzazioni degli agenti di commercio hanno sottoscritto un nuovo Accordo Economico Collettivo (Aec), frutto di un confronto articolato e responsabile che ha saputo cogliere l’evoluzione profonda del settore dell’intermediazione“.