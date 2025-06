Cartario, arriva la nuova laurea . Accordo tra Unipi e Confindustria: "Didattica orientata al territorio"

Al via un nuovo percorso didattico all’università di Pisa, nell’ambito del corso di laurea triennale in chimica per l’industria e per l’ambiente. Si tratta di un nuovo curriculum dedicato alla carta che nasce in seguito all’accordo tra il dipartimento di chimica e chimica industriale dell’ateneo pisano e Confindustria Toscana Nord. Il curriculum offre una preparazione in chimica industriale e includerà due corsi di nuova attivazione. Il primo in “Chimica della carta”, offrirà conoscenze approfondite sulle proprietà chimico-fisiche della carta, dei processi industriali e reattivi per la produzione di pasta cellulosica, oltre alle principali tecniche di funzionalizzazione del materiale e delle tecnologie di recupero e riciclo della carta.

"Il corso – si legge in una nota dell’ateneo pisano – mira a sviluppare una comprensione completa delle caratteristiche del materiale cartaceo, delle fasi produttive e delle strategie di trattamento e riutilizzo delle fibre cellulosiche". Il secondo corso, invece, è focalizzato sull’impatto ambientale e sostenibilità della produzione della carta, dedicato al ciclo di vita del prodotto e alla sostenibilità dei processi produttivi cartari. Introdotti anche temi-chiave come l’impiego di materie prime rinnovabili e riciclate, l’ottimizzazione delle risorse, la gestione dei reflui e degli scarti e le tecnologie per l’abbattimento delle emissioni. Quest’ultimo corso, prosegue la nota, "fornisce strumenti di valutazione ambientale come l’analisi LC, il carbon footprint e indicatori analoghi, integrando aspetti di chimica di processo, biotecnologie ambientali e certificazioni ambientali".

Il nuovo percorso didattico sarà presentato domani al Polo Didattico San Rossore, nell’ambito del “Paper Day”, evento dedicato alle opportunità di lavoro offerte dalle aziende dell’industria cartaria organizzato dal Career Service di Ateneo, in collaborazione con Confindustria Toscana Nord.

"L’avvio di un indirizzo cartario all’interno del nostro corso di laurea – afferma il professor Andrea Pucci – rappresenta un esempio concreto di didattica orientata ai bisogni del territorio, capace di valorizzare le competenze chimiche in un settore industriale strategico come quello cartario e nasce da un dialogo virtuoso tra università e impresa e riflette la volontà del nostro Dipartimento di formare profili professionali aggiornati, consapevoli e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro". Il fatto che questo tipo di formazione sia importante, è sottolineato anche dal Centro Studi di Confindustria Toscana Nord, i cui dati "attestano come il distretto cartario di Lucca e Pistoia con le sue produzioni di carta tissue, carta per cartone ondulato in fogli e scatole, macchine per l’industria della carta e del cartone (332 imprese per 10.857 occupati), sia il principale in Italia e uno dei maggiori in Europa".

Maurizio Guccione