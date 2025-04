Liberi da ottant’anni. Domani le celebrazioni nel centro storico. Le principali iniziative

L’ottantesimo anniversario della Liberazione vede, come ogni anno, lo svolgersi di una serie di iniziative ufficiali, organizzate dalla Prefettura di Lucca, dalla Provincia e dal Comune di Lucca, in collaborazione con le Associazioni della Resistenza, Combattentistiche, Patriottiche e d’Arma del territorio. Le celebrazioni del 25 Aprile si apriranno domani in Cortile degli Svizzeri alle 10.30 con l’ingresso dei gonfaloni e dei labari; gli onori al gonfalone di Stazzema, medaglia d’oro al Valor militare per i sette Comuni della Versilia.

Dopo i saluti di Simonetta Simonetti, presidente Atvl di Lucca, ci saranno gli interventi del sindaco di Lucca, Mario Pardini e del presidente della Provincia, Marcello Pierucci. A conclusione verrà pronunciata l’orazione ufficiale da Stefano Bucciarelli, dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Lucca. Terminata questa parte delle celebrazioni, da Cortile degli Svizzeri si muoverà il corteo per piazza XX Settembre, dove sarà deposta una corona al Monumento ai Caduti. Alla mattinata parteciperà anche il Corpo musicale ‘Giacomo Puccini’ di Nozzano Castello.

Appuntamento anche in piazza San Michele, nel loggiato pretorio, a partire dalle 16. Un evento con musica di Igor Vazzaz e il gruppo La serpe d’oro e interventi di vari esponenti politici e non. Tra questi il presidente Anpi sezione di Lucca Romano Zipolini, il professore di filosofia del diritto dell‘università di Camerino Luca Baccelli e il segretario generale della Cgil della provincia di Lucca Fabrizio Simonetti.

"Il 25 Aprile di quest’anno sarà veramente speciale – scrive a sua volta il Forum della Pace “Ripudiamo la Guerra” di Lucca – perché si celebrerà l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Il Forum della Pace rivolge un vigoroso appello a tutte le cittadine e i cittadini lucchesi democratici e antifascisti perché partecipino alle manifestazioni a Lucca nella mattinata e nel pomeriggio del 25 Aprile, per vivere questo appuntamento, nella diversità delle iniziative e dei promotori, ma nella sostanziale unitarietà di intenti".

Tutto esaurito intanto alla festa popolare in piazza San Francesco che prenderà il via domani alle 12.45 con un pranzo organizzato dagli Osti della piazza.