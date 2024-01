Lucca, legionella negli impianti idrici: chiuso un asilo nido

Lucca, 23 gennaio 2024 – A causa della presenza di legionella in due punti di prelievo (nel bagno del personale e nella cucina) dell'immobile di San Marco a Lucca, che ospita l'asilo nido L'Arcobaleno, lo Spazio gioco educativo Aquilone e il Centro Bambini e Famiglie Noi, ha convinto il Comune a emettere un'ordinanza per fermare temporaneamente le attività.

La legionella è emersa dalle analisi periodiche fatte eseguire dal gestore, cooperativa La Luce, sulle acque presenti negli impianti idrici. L'amministrazione comunale, che è rimasta in contatto con l'Asl Toscana nord ovest, ha stabilito quindi di sospendere in via cautelativa le attività, a partire da oggi e per il tempo necessario al ripristino delle corrette condizioni igieniche.

Toccherà alla cooperativa, spiega una nota del Comune, "procedere agli interventi di lavaggio, disinfezione e sanificazione dei sistemi di accumulo e della rete di distribuzione idrica a servizio dell'immobile e il superamento della problematica igienico-sanitaria dovrà essere attestata dai risultati di nuove analisi di laboratorio sull'acqua, che possano certificare il rientro dei valori entro i limiti di legge”.