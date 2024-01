Lucca, riapre il Palasport dopo la contaminazione da legionella

Lucca, 2 gennaio 2024 – Riaprirà nella giornata di domani, 3 gennaio, il Palazzetto dello sport di Lucca che era stato chiuso nei giorni scorsi a causa della legionella.

Nei giorni scorsi è stata infatti effettuata la disinfezione degli impianti idrici dalla legionella. Oggi il vicesindaco Giovanni Minniti ha provveduto alla revoca della ordinanza di chiusura dell'impianto che era stata emanata il 19 dicembre scorso.

"Tutte le associazioni sportive possono così da subito riprendere le attività interrotte - sottolinea in una nota l'assessore allo sport Fabio Barsanti - sono particolarmente soddisfatto perché siamo riusciti a riportare in funzione in tempi molto brevi l'impianto che potrà così ospitare senza problemi e in piena sicurezza anche il Trofeo nazionale di ginnastica ritmica 'Irene Baccì in programma il 5, 6 e 7 gennaio”.