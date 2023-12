Impianto chiuso per legionella, quanti disagi. “Serve soluzione per 130 ragazzi“

Lucca, 21 dicembre 2023 – Un imprevisto che comporta notevoli disagi a livello organizzativo e che influisce sull’attività agonistica di varie squadre sportive ma non solo, anche per associazioni ricreative ed altre. Il batterio della legionella rinvenuto nell’acqua dei servizi e delle docce del Palatagliate costringerà ad un rivoluzione copernicana della programmazione di allenamenti e iniziative. L’impianto rimarrà chiuso. Per quanto tempo è difficilissimo fare previsioni. I tecnici sono già al lavoro, dovrà essere eseguito un monitoraggio attento su filtri e condotte idriche. Poi sarà la volta della disinfestazione e successivamente verranno ripetute le analisi. Solo dopo che queste avranno fornito esito negativo si potrà riaprire la struttura. Il Basket Ball Club Lucca ha comunicato ufficialmente che la gara prevista per questa sera alle 20,30 contro Sestri Levante, valevole come terza giornata di ritorno del campionato di serie B Interregionale, è rinviata al 24 gennaio.

“Oltre alla prima squadra ne abbiamo altre sette – dichiarano dal club biancorosso – che scendono fino ai bambini e che ogni giorno in pratica, per fasce orarie diverse, frequentano l’impianto. Sono circa 120-130 ragazzi e dobbiamo trovare una soluzione. Probabilmente gestiremo la questione recandoci alla palestra di San Concordio. Solo che lì dovremo probabilmente razionalizzare spazi e tempi di utilizzo. Ci sono, oltre agli Sky Walker e al basket femminile, società di danza, ginnastica, karate, kendo e di altre discipline che hanno i nostri stessi problemi".

“Senza contare le associazioni della terza età ed altre di stampo più sociale - concludono -. Si tratta di alcune centinaia di persone che ogni giorno affollano il palazzetto. Tra l’altro i nostri atleti si sarebbero allenati fino al termine di questa settimana e subito dopo Natale, già dal 27, perché i calendari sono implacabili, i campionati non si fermano, previste partite già nel giorno dell’Epifania. Ci auguriamo che la situazione si possa risolvere prima possibile".