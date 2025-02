Lavori sul Brennero: "Percorsi per gli scuolabus e ristori per i commercianti"

Confronto franco e costruttivo all’assemblea, molto partecipata, sulla chiusura della statale del Brennero fra il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, supportato dal vice sindaco Armando Fancelli e da diversi assessori e i cittadini tenutosi mercoledì sera ai locali del parco giochi di Chifenti. L’intervento, dal costo complessivo di circa 6 milioni di euro, riguarderà inizialmente l’istallazione dei micropali lato fiume, con la previsione di tre mesi di chiusura completa della circolazione.

Successivamente i lavori riguarderanno la posa dei massi per la scogliera protettiva, durante la quale il traffico verrà regolato a senso unico alternato nel tratto interessato fra il Ponte del Diavolo e la fontana di Chifenti. Inizio lavori il 25 febbraio. "Sicuramente – ha riconosciuto il sindaco Andreuccetti – ci saranno delle problematiche per la viabilità, ma l’obbiettivo è quello che l’intervento, una volta ultimato, garantirà per decenni la sicurezza stradale. Mi rendo conto dei disagi dei cittadini e dei danni anche economici che dovranno sopportare le attività commerciali, ma si tratta di un intervento finalmente definitivo".

"Anche il comune – ha aggiunto il primo cittadino – si troverà a dover far fronte ad un incremento di spesa di circa 800 mila euro per assicurare il trasporto scolastico, ma per questo chiederemo un contributo all’Anas. Così come chiederemo un risarcimento per le attività commerciali che riporteranno danno economici a causa della chiusura della strada attraverso ristori concessi dalla Regione Toscana o anche dall’Anas stessa."

I lavori saranno portati avanti per 12 ore al giorno a turnazione, nel periodo di chiusura sarà comunque garantita una viabilità alternativa. Strade alternative saranno la via per Corsagna, dove sono in corso lavori di sistemazione, il ponte di Calavorno e il ponte Lera a Piano di Coreglia, con il transito regolamentato dei mezzi pesanti. Sarà comunque possibile da Lucca arrivare fino al Ponte del Diavolo.

Molte le domande e gli spunti venuti dal pubblico presente, che ha chiesto rassicurazioni circa la portata del Ponte di Calavorno, gli orari degli scuolabus, l’assicurazione per l’effettiva durata dei lavori e su tante altre problematiche, chiedendo anche la possibilità di avere un incontro con i responsabili Anas del progetto. Consigli e incitamenti che sono stati colti dal sindaco Andreuccetti con piena disponibilità. "Come amministrazione – ha concluso – vigileremo e controlleremo sull’andamento dei lavori, contando anche sulle segnalazioni dei cittadini, che terremo in piena considerazione".

Marco Nicoli