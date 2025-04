L’Asl e la ’Villetta’ di San Romano: "Investimenti per le migliorie"

In relazione a recenti interventi relativi alla situazione del complesso di Villetta nel comune di San Romano, l’azienda Toscana nord ovest evidenzia che non è in atto alcun abbandono della struttura e ricorda che accanto al plesso storico sono presenti altre due strutture. Una è denominata “Villetta 3” costruita dall’Azienda sanitaria e attualmente utilizzata come Cure intermedie da 8 posti letto e come Hospice da 6 posti letto. L’altra struttura è denominata “Villetta 2” e per questa sede l’Asl si appresta a ulteriori investimenti per 3 milioni di euro, avendo ottenuto a febbraio l’approvazione del finanziamento da parte del Ministero della Salute: sarà destinata ad accogliere una Comunità alloggi protetta con appartamenti per un totale di 9 posti letto.

Rispetto al plesso storico “Villetta 1” si sono registrati in effetti alcuni ritardi nella conclusione dei lavori, già iniziati nel corso del 2021 e che dovevano portare alla realizzazione di abitazioni per persone fragili. A causa di comportamenti poco corretti della ditta incaricata, infatti, è stato necessario per l’Asl arrivare alla rescissione del contratto, per dare successivamente incarico a una ditta locale di completare almeno la copertura dell’edificio, rimossa senza autorizzazione dalla precedente impresa, in modo da limitare i danni allo stabile.

In questi mesi è stato aggiornato il progetto con alcune modifiche anche funzionali che consentiranno di ottenere una struttura sanitaria residenziale psichiatrica, suddivisa in due nuclei, per un totale di 10 posti. Dopo l’approvazione del progetto si procederà con la nuova gara di appalto dei lavori di completamento della struttura. Si prevede che il cantiere possa essere riaperto entro il mese di settembre. Con queste ultime attività, sul sito di San Romano, l’azienda sanitaria ha impegnato in questi anni oltre 6 milioni e 400mila euro.