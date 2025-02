"La carta pianta alberi". Progetto da 5 milioni

Il Gruppo Cartiere Carrara vara un progetto per la riforestazione dal volare di 5 milioni di euro, grazie al finanziamento perfezionato tramite BPER con Garanzia Green di SACE (gruppo assicurativo-finanziario controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), a favore di La Badia Soc. Agr. Srl, società del gruppo. I fondi sono destinati a finanziare il progetto di forestazione che mira all’implementazione di piantagioni policicliche e la riqualificazione del territorio per un contributo significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, sostenendo al tempo stesso le attività economiche legate alla prevenzione della deforestazione. Le Piantagioni Policicliche fanno parte del più ampio progetto "La Carta che Pianta Alberi", che ha già portato alla messa a dimora di oltre 15mila alberi vicino agli stabilimenti Carrara a Capannori e Badia Pozzeveri. "Cartiere Carrara è un esempio di sostenibilità e innovazione e siamo lieti di aver contribuito, insieme a BPER, a potenziare i progetti di forestazione – dichiara Valerio Alessandrini, senior relationship manager centro di SACE – avviati dal 2020". Ad esprimere soddisfazione per BPER Massimo Lanzarini, responsabile corporate che aggiunge: "BPER è lieta di supportare un’iniziativa che coniuga innovazione e sostenibilità, contribuendo in maniera significativa al tema della tutela ambientale". Infine Mario Carrara, vice presidente e chief growth officer commenta: "La sostenibilità è da sempre parte del nostro DNA. Abbiamo costruito l’azienda su questo principio, adottando un approccio responsabile che integra il rispetto per l’ambiente in ogni aspetto del nostro operare".

B.D.C.