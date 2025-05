La carta che pianta alberi “Cartiere Carrara“ vince sostenendo l’ecologia 200 studenti riforestano

La carta pianta gli alberi. E va anche a scuola. Difficile chiedere di più al progetto educativo promosso da Cartiere Carrara in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana. La giornata conclusiva dell’iniziativa che unisce mondo imprenditorale, scuola e buone pratiche, si è svolta il 30 aprile e ha visto la partecipazione di oltre 200 studenti, impegnati nella messa a dimora di nuovi alberi presso il “Bosco de La Carta che Pianta Alberi” e nella visita a uno degli stabilimenti di Cartiere Carrara.

L’iniziativa, rivolta alle scuole primarie (classi quarte e quinte) e alle secondarie di primo grado, ha coinvolto circa 300 studenti di 10 istituti delle province di Lucca e Pisa. Quindi lezioni in classe della durata di circa due ore, durante le quali gli studenti hanno approfondito i temi della sostenibilità ambientale, dell’importanza degli alberi e della gestione responsabile delle risorse naturali e del processo produttivo della carta, attraverso attività interattive e supporti multimediali. Durante la visita, i ragazzi hanno osservato da vicino il processo produttivo della carta tissue, dalla macchina continua che produce la bobina madre fino alle linee di converting che confezionano il prodotto finito, scoprendo come la materia prima viene trasformata in prodotti di uso quotidiano. Gli studenti si sono dimostrati molto interessati e incuriositi, apprezzando la possibilità di vedere concretamente il funzionamento degli impianti. “È stato molto bello piantare un albero e sapere che crescerà con noi - hanno commentato alcuni ragazzi - e non immaginavamo quanto fosse complesso, ma anche affascinante, produrre la carta. È stato davvero interessante scoprire tutto il lavoro che c’è dietro”.

Mission centrata quella di sensibilizzare gli studenti sull’importanza degli alberi, la gestione responsabile delle risorse come l’acqua e le foreste e sul riciclo. Inoltre, ha fatto conoscere il valore del distretto cartario di Lucca, motore economico e culturale che dà lavoro a migliaia di persone e rappresenta un’eccellenza riconosciuta a livello europeo. E non è poco.

Laura Sartini