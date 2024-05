Kerry Kennedy e Pietro Grasso a Lucca. Incontro con gli studenti per parlare di lotta alla mafia

“La lotta alla mafia è strettamente legata alla storia di mio padre Bob e io sono stata onorata e orgogliosa di aver condiviso con tanti ragazzi e docenti entusiasti la sua eredità morale e la mia esperienza di attivista nel campo dei diritti umani”. Con queste parole Kerry Kennedy, presidentessa Onoraria dell'associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia, nonché figlia del senatore statunitense, ha commentato la giornata che ieri l'ha vista protagonista a Lucca, insieme a Pietro Grasso, ex presidente del Senato ed ex Procuratore nazionale antimafia.

Al centro dell'incontro la lotta alla criminalità organizzata, a pochi giorni dal 32esimo anniversario della strage di Capaci. "L'attenzione e la partecipazione che ho visto oggi mi fa ben sperare sull'impegno delle nuove generazioni nell'ambito della legalità - prosegue Kennedy - La mia presenza qui è anche testimonianza della storica collaborazione tra Italia e Stati Uniti nella lotta al crimine organizzato nella quale magistrati straordinari, apprezzati anche negli Usa, come Falcone e Borsellino credevano fermamente”.

Mille studenti hanno partecipato all'incontro

"È stato bellissimo rispondere insieme a Kerry Kennedy alle tante domande delle studentesse e degli studenti di Lucca. Grazie al grande lavoro dei docenti sono certo che non mancheranno nei giovani la memoria e l'impegno per la legalità, i diritti, la democrazia” ha aggiunto Grasso.

Oltre mille studenti hanno partecipato all'incontro nel Complesso di San Francesco a Lucca, organizzato dall'associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia, presieduta da Stefano Lucchini. "I giovani rappresentano la nostra speranza di un futuro migliore e l'educazione alla legalità è fondamentale in questo senso – le parole di Lucchini – Siamo entusiasti per aver permesso a tanti ragazzi di entrare in contatto con Kerry Kennedy e Pietro Grasso, due personalità che hanno dedicato la propria vita ai diritti umani e alla giustizia”.