Il Pegaso d'argento della Toscana a Kerry Kennedy

Firenze, 16 maggio 2024 - Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha consegnato oggi il Pegaso d'argento a Kerry Kennedy e a Stefano Lucchini, rispettivamente presidente onoraria e presidente di Rfk Italia, organizzazione che lotta per un mondo più giusto e con diritti per tutti. "La Fondazione Kennedy - ha spiegato Giani - ha svolto un'azione straordinaria e bellissima in questi anni nella Toscana e con la Toscana. Il Pegaso vuole essere un segno di amicizia e gratitudine per quanto la Fondazione Kennedy fa proprio in Toscana. Sono orgoglioso che la famiglia Kennedy abbia radici in questa regione". "Quando siamo a Firenze ci sentiamo a casa - ha commentato Lucchini -. Siamo americani, ma fiorentini. Non posso che ringraziare Giani per questo riconoscimento e tutte le persone che lavorano con Rfk. Sono molto contento". "E' meraviglioso essere tornata qui a Firenze - ha spiegato Kerry Kennedy -. La città di Firenze vuol dire moltissimo per l'intera famiglia Kennedy e per tutto quello che facciamo per i diritti umani. Nel 1966 quando Firenze venne colpita dall'alluvione la mia famiglia partecipò alla ricostruzione. Avevo 14 anni la prima volta che sono venuta qua, Firenze ha il cuore che batte per Rfk".