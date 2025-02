Intelligenza artificiale. Incontri con gli esperti

Intelligenza artificiale, ovvero una delle sfide più grandi del presente. Protagonista di una vera e propria rivoluzione tecnologica, pone interrogativi che toccano in profondità ogni aspetto della vita, dal lavoro alle relazioni sociali, dalla politica all’etica. Per contribuire alla conoscenza di questo complesso argomento Amici dell’Agorà, Agorà della scienza e Fondazione Istituto di San Ponziano offrono al pubblico l’opportunità di esplorare il mondo dell’AI con due appuntamenti, in programma oggi e il 1° marzo all’auditorium del Complesso di San Micheletto, ai quali parteciperanno due esperti del settore.

Il primo incontro, dal titolo “Pillole di Intelligenza Artificiale“, si terrà oggi 22 febbraio alle 17.30 e vedrà protagonista il professor Vincenzo Ambriola, esperto di etica informatica ed ex Direttore del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa. La conferenza partirà dalle intuizioni di Alan Turing per arrivare fino alle più moderne applicazioni dell’AI, affrontando questioni etiche e tecnologiche. Momento clou sarà l’esperimento “Una domanda impossibile ad Artemisia Gentileschi”, in cui Ambriola coinvolgerà il pubblico in un’esperienza interattiva che farà “rivivere” la celebre pittrice secentesca. Negli ultimi due anni, Ambriola ha affiancato all’attività di ricerca nel settore dell’ingegneria del software un grande interesse per l’intelligenza artificiale, soprattutto per gli aspetti etici e giuridici. Su questi temi ha pubblicato su Avvenire numerosi articoli divulgativi.

Il secondo appuntamento, “Intelligenza Artificiale e intuizione digitale“, si terrà sabato 1° marzo, sempre alle 17:30, e sarà condotto dal dottor Fabrizio Falchi, primo ricercatore del laboratorio di Intelligenza Artificiale per Multimedia e Umanistica del CNR di Pisa, responsabile del gruppo di ricerca Vision and Deep Learning del laboratorio Artificial Intelligence for Media and Humanities. Il focus sarà sulle capacità di apprendimento delle macchine, analizzando le loro potenzialità e i loro limiti, con un riferimento alle teorie psicologiche sui processi decisionali di Daniel Kahneman. Falchi guiderà il pubblico alla scoperta di come le macchine possano sviluppare una specie di intuizione, aprendo interessanti spunti di riflessione.

Entrambi gli incontri sono a ingresso libero e gratuito. È consigliata la prenotazione scrivendo all’indirizzo: [email protected]