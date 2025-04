L’auto sbanda e travolge tutto: incidente nella notte, paura per quattro ragazzi

Lucca, 14 aprile 2025 – Uno schianto terribile che ha svegliato un quartiere intero, in località Biagioni, nei pressi di Spianate, nel territorio comunale di Altopascio. L’incidente di sabato notte avrebbe potuto avere conseguenze tragiche per quattro giovani (due di Spianate) a bordo di una Ford Mustang di colore bianco. I ragazzi stavano percorrendo la Provinciale dei Biagioni quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo della vettura che, sbandando, ha travolto recinzioni, muretti dei giardini delle abitazioni, cancelli e persino l’installazione di un vecchio autovelox. Non sembra siano coinvolti altri veicoli. Lanciato l’allarme dai residenti e da altri automobilisti di passaggio, sul posto è arrivata l’ambulanza di Chiesina Uzzanese per prestare cura ai feriti. Per fortuna i ragazzi all’interno dell’abitacolo hanno riportato lesioni non gravi. Ciò anche grazie alla solidità della vettura americana, che è andata totalmente distrutta nella parte frontale. Sul posto anche i Carabinieri di Ponte Buggianese, per eseguire i rilievi e tutti gli accertamenti necessari.

Questo sinistro stradale ripropone il tema della sicurezza in quella zona, come testimonia la signora Rosetta Casale: “Stavolta è andata bene ma qui è pericoloso solo uscire di casa, rischiamo di essere travolti, auto e camion passano a velocità esagerate. I mezzi pesanti, poi, fanno tremare le abitazioni. Siamo in un centro abitato, ci sono dei bambini, degli anziani. Eppure sembra che questo problema non interessi a nessuno. Ho scritto – aggiunge la cittadina, – a tutti, alla Provincia quando era presidente Menesini, alla Prefettura, alla Procura della Repubblica. Nessuna risposta. Servono provvedimenti concreti e subito. Sulle provinciali non si possono mettere i dossi mi dicono, ma allora installiamo le telecamere”.