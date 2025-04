Incidente frontale tra due auto, morta una donna

Castelfranco (Pisa), 13 aprile 2025 – Una donna di 74 anni, residente a Santa Croce, ha perso la vita in una incidente stradale avvenuto nella mattina di domenica 13 aprile sulla provinciale Francesca Nord a Castelfranco. Si è trattato di un incidente frontale tra due auto avvenuto poco dopo le 11 all’altezza dell’intersezione con via Enrico Mattei.

L’impatto tra le due vetture è stato molto violento. La vittima stava procedendo in direzione Santa Croce-Castelfranco, mentre l’altra auto a bordo della quale si trovavano quattro persone era diretta verso Santa Croce. Nello schianto l'auto sulla quale viaggiava la vittima è andata a finire sul marciapiede a ridosso del muro di recinzione di una abitazione. L’altro veicolo ha invece terminato la sua corsa contro un palo della luce.

Tre i feriti in totale. La vittima è apparsa subito in gravissime condizioni. La donna è stata trasportata all’ospedale San Giuseppe di Empoli ma nonostante i tentativi, i medici non sono riusciti a salvarle la vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118 con i volontari della Misericordia di Santa Croce e i carabinieri per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.