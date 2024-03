Incidente al Rally del Ciocco, in coma il giovane colpito da una ruota

Lucca, 19 marzo 2024 – E’ in stato di coma il giovane colpito al torace e al volto dalla ruota staccatasi da un’auto finita fuori strada sabato scorso al Rally del Ciocco durante una prova a Renaio. Alessandro Valletta, 22 anni di Pescaglia, è stato sottoposto ieri mattina a un complesso e delicato intervento chirurgico nell’ospedale di Cisanello ed è in prognosi riservata. Le prossime ore saranno decisive e tutti fanno il tifo per questo sfortunato ragazzo, ricoverato nel reparto di neurochirurgia.

Sul drammatico incidente la Procura ha intanto aperto un fascicolo. La ricostruzione dell’accaduto è stata affidata dal pm Paola Rizzo ai carabinieri che hanno sequestrato la vettura.

Secondo la prima ricostruzione, l’improvvisa uscita di strada della Peugeot 208 GT sarebbe stata dovuta al distacco della ruota anteriore destra che si è trasformata in una sorta di proiettile, schizzando per parecchi metri fino al terrapieno rialzato dove Alessandro Valletta si trovava in compagnia di alcuni amici. Il giovane è stato centrato in pieno. Il magistrato intende nominare anche un consulente per approfondire cause del fatale distacco e dinamica dell’incidente. Saranno ascoltati anche il pilota Federico Gangi e il navigatore Andrea Ferrari, mentre è stata acquisita la camera car installata sulla Peugeot 208 GT per verificare le immagini registrate.

Dagli accertamenti effettuati finora e dalle testimonianze raccolte, Alessandro Valletta e il gruppo di amici appassionati di rally si trovavano in una zona rialzata, ritenuta sicura per il pubblico e avevano quindi rispettato le indicazioni di sicurezza dettate dagli organizzatori. Ma la traiettoria anomala della ruota staccatasi improvvisamente dalla Peugeot l’ha fatta piombare sfortunatamente proprio contro il giovane in modo rovinoso.

“Sono ore di apprensione per il nostro giovane concittadino coinvolto nell’incidente occorso al Rally del Ciocco – ha sottolineato anche il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti in un post sui social –. Ci uniamo tutti alla speranza della famiglia perché questa brutta vicenda possa avere un esito positivo". "La situazione che si è verificata è stata terribile – ha scritto a sua volta il pilota Federico Gangi – , e ciò che più conta ora è che questo ragazzo coinvolto nell’incidente possa guarire rapidamente e completamente. La sua salute e il suo benessere sono la nostra priorità assoluta, e spero con tutto il cuore che possa riprendersi completamente".