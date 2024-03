Auto fuori strada al rally, giovane colpito da una ruota: è grave

Barga (Lucca), 16 marzo 2024 – Grave incidente al Rally del Ciocco a Barga: nel primo pomeriggio un ragazzo di 22 anni è stato colpito dalla ruota di un’auto finita fuori strada.

L'intervento dell'elisoccorso (foto Borghesi)

Il giovane ha riportato un trauma toracico e un trauma cranico; è stato necessario far intervenire l’elisoccorso regionale Pegaso 3 che ha trasportato il 22enne in gravi condizioni (codice rosso) all’ospedale di Cisanello a Pisa. Oltre al Pegaso sono intervenuti i sanitari dell’ambulanza con medico dell’organizzazione, che ha portato il ferito fino allo stadio “Moscardini” di Barga, dove era stato stabilito il rendez-vous con l’elicottero per il trasporto a Pisa.