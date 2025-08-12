Operaia si taglia una mano con la motosega, grave incidente sul lavoro ad Altopascio

Altopascio (Lucca), 12 agosto 2025 – Grave incidente sul lavoro nella mattinata di martedì 12 agosto in un’azienda specializzata nella lavorazione di prodotti ittici in via della Sibolla ad Altopascio.

Poco prima delle 11 un’operaia di 59 anni, residente a Chiesina Uzzanese, ha subito la semi amputazione di una mano mentre stava lavorando del pesce surgelato.

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata colpita all’estremità dell’arto da una motosega a nastro, utilizzata per spezzare i blocchi di prodotto.

L’allarme è scattato immediatamente: la lavoratrice è stata soccorsa prima dai colleghi presenti, poi dal personale sanitario inviato dal 118. Viste le condizioni critiche, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso 3, che ha trasportato la ferita in codice rosso all'ospedale Cisanello a Pisa.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i tecnici della Medicina del lavoro dell'Asl Toscana nord ovest e i carabinieri della stazione di Altopascio, per avviare gli accertamenti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le indagini sono in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e valutare eventuali responsabilità.