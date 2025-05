Firenze, 20 maggio 2025 – Un volo di circa sei metri, giù dalla spalletta dell’Arno, nel cuore della notte. E’ successo in lungarno de’ Medici la scorsa notte intorno alle 2,50, vittima della caduta una giovane americana di 21 anni.

Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. La giovane statunitense era cosciente; è stata raggiunta dai vigili del fuoco e dal personale sanitario, che sono scesi dalla parte carrabile che accede ai canottieri, dove è stata stabilizzata e portata via con una barella toboga per essere trasportata a mano alla strada, non accessibile per la presenza di un cantiere. Da lì è stata poi portata in ambulanza a Careggi in codice rosso.