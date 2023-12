Dolore per la tragedia in A11. Confartigianato in lutto: "Ricordiamo il sorriso di Giovanni"

Altopascio (Lucca), 30 dicembre 2023 – Non si ferma il dolore per la tragica scomparsa di Giovanni Fornino. In una nota, Confartigianato si è stretto intorno alla famiglia, con un ultimo saluto all’amico. "Con grande dolore abbiamo appreso della tragica scomparsa del nostro componente il consiglio generale di Confartigianato Imprese Lucca, Giovanni Fornino. Di lui non possiamo fare a meno di ricordare la giovialità ed il sorriso con cui sempre si presentava. Proprio per queste caratteristiche e per la conoscenza del settore trasporto, era un noleggiatore con conducente, gli avevamo chiesto di entrare a far parte dell’Organismo più importante della nostra Associazione, il Consiglio Generale".

“Purtroppo ha potuto prendere parte solo a tre Consigli, visto che era stato eletto a giugno - proseguono -, ma la sua partecipazione è sempre stata attiva e le osservazioni fatte pertinenti. Il direttore, Roberto Favilla, fa presente come lo conoscesse fin da quando aveva 13 - 15 anni, periodo in cui aiutava il babbo Vincenzo nell’attività di fiorista. Poi aveva aperto una propria pizzeria, ma questa attività non lo appagava ed era approdato al noleggio con conducente, attività che svolgeva con serietà, dedizione e puntualità".

"Un tragico destino lo ha portato via alla moglie, ai suoi quattro figli ancora bambini ed ai genitori - conclude la nota di Confartiginato -. A loro tutta la Confartigianato Imprese Lucca, dal Presidente al Direttore, dalConsiglio Generale al personale tutto, vadano le nostre più sentite condoglianze e a Giovanni un abbraccio con tutto il cuore".