“Lavare bene frutta e verdura e togliere la cenere”. Incendio Altopascio, ordinanza fino a martedì: l’area interessata

Altopascio (Lucca), 29 luglio 2024 – È stata una serata e una notte di apprensione ad Altopascio e in tutta la Piana per l’incendio scoppiato all’oleificio Stefanini in via Francesca Romea.

L'incendio all'oleificio Stefanini di Altopascio e l'area interessata dall'ordinanza di chiusura porte e finestre

L’incendio all’oleificio è scoppiato intorno alle 20 di domenica 28 luglio. Immediatamente le fiamme hanno divorato il deposito dell’azienda che si trova proprio a ridosso dell’autostrada A11 Firenze – Mare. Tantissimi gli automobilisti che hanno visto l’incendio e soprattutto l’alta colonna di fumo nero che si è sprigionata in cielo.

L'incendio all'oleificio di Altopascio

Sul posto sono intervenuti in gran numero i vigili del fuoco di Lucca e Pistoia per domare le fiamme, ma purtroppo l’incendio ha completamente devastato il deposito dell’oleificio. Fortunatamente nessuna persona si trovava all’interno della struttura. Subito è arrivata sul posto anche la sindaca di Altopascio Sara D’Ambrosio con la polizia municipale.

La circolazione ferroviaria sulla linea Firenze – Viareggio tra Altopascio e Porcari è stata sospesa subito ieri sera – il deposito si trova a pochi metri dai binari della ferrovia –. Poi in serata, intorno alle ore 23, è stata chiusa anche l’A11 tra Chiesina Uzzanese e Capannori in direzione Pisa. Il tratto della Firenze Mare è stato poi riaperto nella notte, circolazione poi ripresa gradualmente anche sulla tratta ferroviaria.

Annullato anche il concerto del Francigena International Arts Festival, che è stato rimandato a data da destinarsi.

L'intervento dei vigili del fuoco nell'oleificio di Altopascio

Poche ore dopo lo scoppio dell’incendio il Comune di Altopascio ha disposto un’ordinanza di chiusura di porte e finestre di abitazioni e luoghi di lavoro entro il raggio di un chilometro dal luogo dell’incendio in via Francesca Romea 9-11.

Questi gli accorgimenti e comportamenti che il Comune di Altopascio ha invitato ad adottare in seguito al rogo:

• tenere chiuse porte e finestre di abitazioni e luoghi di lavoro.

• evitare esposizioni all’esterno ed attività ricreative all’aperto

• lavare accuratamente e abbondantemente prima dell’uso, frutta,verdura e ortaggi.

• evitare di stendere biancheria all’aperto.

• lavare con acqua balconi, terrazzi e davanzali, ecc..

• disattivare gli impianti di areazione forzata e\o di condizionamento

• interdire le attività all’aperto.

L’ordinanza, ha fatto sapere la sindaca intorno alle ore 10 di lunedì, “è in vigore fino a domani, martedì 30 luglio”.

La colonna di fumo che è si alzata nel cielo di Altopascio

"La situazione è in netto miglioramento rispetto a ieri sera – ha sottolineato la sindaca – ma ovviamente è ancora in gestione ed è tenuta sotto controllo dai vigili del fuoco. D’accordo con l’Asl, resta in vigore fino a domani (30 luglio) l’ordinanza che ho firmato ieri sera: oggi è particolarmente importante lavare bene le superfici e togliere la cenere, soprattutto quelle esterne, lavare i panni qualora si trovassero fuori ieri durante l’incendio, lavare bene frutta e verdura”.