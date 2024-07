Spaventoso incendio all’oleificio. Bloccate autostrada e ferrovia: "Non aprite porte e finestre di casa"

Una spaventosa cortina di fumo nero che si alzava, visibile dall’autostrada, in città e in tutta la Piana. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, le fiamme sono divampate all’interno dell’azienda di Altopascio Stefanini Olio. Da subito il tam tam si è sparso, anche in seguito all’alta colonna di fumo che ha dubito fatto spaventare tantissimi residenti. Pronto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Lucca, aiutati anche dai colleghi arrivati da Pistoia, che si sono messi subito all’opera per domare l’incendio.

Pesanti i disagi sia sulla tratta autostradale, con il fumo che ha letteralmente invaso le carreggiate, che sulla linea ferroviaria. Così è stato dapprima bloccato il tratto ferroviario tra Altopascio e Capannori. Ma nella tarda serata si è deciso anche di chiudere l’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord "nel tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Capannori in direzione di Pisa", come riportato sul sito di Autostrade per l’Italia.

E sempre ieri sera la sindaca di Altopascio, Sara D’Ambrosio, ha firmato un’ ordinanza per chiedere di "tenere chiuse per quanto possibile porte e finestre di case e luoghi di lavoro entro il raggio di 1 km dal luogo del rogo", nonché di "evitare esposizioni all’esterno ed attività ricreative all’aperto, lavare accuratamente e abbondantemente prima dell’uso, frutta,verdura e ortaggi; evitare di stendere biancheria all’aperto, lavare con acqua balconi, terrazzi e davanzali, ecc..; disattivare gli impianti di areazione forzata eo di condizionamento; interdire le attività all’aperto". Questo fino a quando non saranno stati eseguiti tutti gli accertamenti da parte di Asl, Arpat e vigili del fuoco.

ia.na.