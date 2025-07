Incendio alla Sofidel, notte di paura a Porcari

Lucca, 1 luglio 2025 - Notte di paura a Porcari, dove un incendio è divampato intorno alle 2 del mattino alla Sofidel interessando parte del tetto dell’edificio. Le fiamme si sono sviluppate nella coibentazione della copertura e hanno richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con numerose squadre. Complice, forse, anche il forte caldo di questi giorni, il rogo ha preso rapidamente forza, costringendo i soccorritori a un lungo e impegnativo lavoro di spegnimento e messa in sicurezza. Le operazioni sono iniziate nella notte e sono proseguite per tutta la mattinata, con squadre provenienti dai comandi di Lucca, Pistoia, Livorno e Firenze. L’intervento ha evitato che le fiamme si estendessero ad altre aree dello stabilimento. Al momento non si registrano feriti né intossicati, mentre sarà possibile quantificare i danni solo al termine completo delle operazioni e dei rilievi tecnici. La situazione è sotto controllo, ma l’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati alle alte temperature estive e sull’importanza della prevenzione, anche in contesti industriali altamente automatizzati come quello cartario.