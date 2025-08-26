Non è colpa di Manganiello
26 ago 2025
Inaugurata la personale di Lucchesi

Per approfondire:

A presentare la personale, il consigliere con delega alle politiche culturali e presidente del consiglio comunale Roberto Tamagnini che non ha mancato di presentare l'artista, classe 1924, con 101 anni da compiere il prossimo 22 settembre, descrivendolo come uno scultore e artigiano capace di donare vita con molta creatività e impegno a sculture che, da piante apparentemente morte e pietre di fiume levigate dall'acqua, trasmettono una potente visione interiore. "Grazie al Maestro e alla sua famiglia – ha esordito Tamagnini –, siamo onorati di ospitare le sue opere nel nostro Borgo. Forte il messaggio di arte e storia presente nelle sue opere di artista capace di immortalare l'anima dei soggetti che crea".

L'ultracentenario scultore, nonostante non abiti più in Garfagnana è ancora molto attaccato l territorio e alla sua terra natale, Castiglione di Garfagnana, appunto. Oggi, rimasto vedovo, vive a Casore del Monte nel comune di Marliana, in provincia di Pistoia, con il figlio Marco, dopo aver abitato anche per anni a Firenze, a Rignano sull'Arno, dove abita la figlia Giovanna e a Scandicci.

Fio. Co.

Fio. Co.

