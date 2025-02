Il viaggio della memoria. Studenti al memoriale della Shoah a Milano

Sessanta studenti della scuola Media ’Pea’ in visita al memoriale della Shoah a Milano. E’ stata un’esperienza intensa ed emozionante quella vissuta dagli studenti porcaresi, che hanno trascorso a Milano i primi due giorni di questa settimana (24 e 25 febbraio) per un viaggio all’insegna della cultura e della memoria storica. Nel pomeriggio di lunedì i sessanta studenti partecipanti, accompagnati da sei docenti, hanno avuto la grande opportunità di assistere alle prove aperte della Filarmonica del Teatro alla Scala, diretta dal maestro Lorenzo Viotti. Martedì mattina le classi sono state raggiunte dall’assessora alla scuola e alla cultura, Eleonora Lamandini, e dalla presidente del consiglio comunale, Serena Toschi, per la visita al memoriale della Shoah, realizzato nella zona sottostante il piano dei binari della stazione centrale del capoluogo meneghino. Tra il 1943 e il 1945, dal binario 21, partirono 23 treni diretti ad Auschwitz e ad altri campi di concentramento.

Nei vagoni, in origine riservati al trasporto postale, gli occupanti nazifascisti stiparono migliaia di persone: ebrei, soprattutto, tra i quali l’allora tredicenne Liliana Segre; ma anche partigiani e oppositori politici. L’ingresso è stato offerto agli studenti dall’amministrazione di Porcari. Una iniziativa formativa che la presidente Serena Toschi, in rappresentanza di tutto il consiglio comunale, ha fortemente voluto per continuare a stimolare la coscienza civica degli studenti oltre la ricorrenza del Giorno della memoria. Così l’assessora Eleonora Lamandini commenta questa iniziativa: "Abbiamo voluto offrire ai ragazzi un’esperienza che andasse oltre la didattica tradizionale, portandoli in un luogo simbolo di memoria e dolore, per stimolare la loro crescita e sensibilità storica. La risposta ricevuta è stata ottima, e questo ci conferma, casomai ce ne fosse stato bisogno, il valore della nostra scuola".

Anche la presidente del consiglio Serena Toschi ha espresso la sua soddisfazione: "Gli studenti della Pea hanno dimostrato grande maturità e rispetto, distinguendosi per l’attenzione e la partecipazione. È stato un momento significativo che ha dato ulteriore linfa al percorso di educazione alla memoria promosso dal nostro Comune. Questa esperienza punta a consolidare il legame tra cultura, storia e formazione civica". La scuola Media Pea è molto conosciuta per il suo indirizzo musicale e per la sua espressione in un gruppo che è chiamato ad esibirsi anche all’estero.

