Il ‘tesoro‘ ritrovato. La Basilica di San Paolino apre nei week end

La Basilica di San Paolino apre tutti i week end da giugno a settembre con visite gratuite, entrando a far parte del progetto di valorizzazione Ri-conoscere le Mura. Prosegue il percorso di valorizzazione delle Mura: la storica chiesa cittadina da venerdì 13 giugno entra ufficialmente a far parte del progetto ‘Ri-conoscere le Mura‘, promosso dal Comune di Lucca, con il coordinamento degli assessori Remo Santini e Mia Pisano, e dal Comitato Scientifico nominato dall’amministrazione (composto da Roberta Martinelli, Gabriele Calabrese, Marco Amerigo Innocenti, Giuliana Nieri e Enrico Romiti) per riscoprire e rendere fruibile il patrimonio storico che circonda e attraversa l’anello monumentale cittadino.

"Questa iniziativa rappresenta un nuovo, importante tassello nel lavoro corale di valorizzazione del nostro patrimonio – dice Santini – ‘Ri-conoscere le Mura‘ non è solo un progetto di promozione turistica, ma un invito a guardare con occhi nuovi ciò che da sempre ci circonda. L’ingresso della Basilica di San Paolino arricchisce il percorso e offre a cittadini e visitatori un’occasione unica per immergersi in una storia affascinante, fatta di fede, arte e memoria".

Dopo il sotterraneo del Baluardo Santa Croce e il Castello di Porta San Donato, il circuito si arricchisce dunque di un terzo sito, profondamente legato – sia iconograficamente che storicamente – alle Mura urbane. La figura stessa di San Paolino, patrono della città, è da sempre raffigurata con la città cinta da mura tra le mani: un simbolo potente che si ritrova sulla Porta San Donato come all’interno della stessa basilica, dove campeggia sulla controfacciata.

L’apertura della chiesa sarà garantita in via sperimentale ogni fine settimana – venerdì, sabato e domenica dalle ore 15:30 alle 18:30, a partire dal 13 giugno – grazie al dialogo attivato tra il Comune, il Comitato Scientifico per la Valorizzazione delle Mura e la parrocchia del Centro Storico con la collaborazione di don Lucio Malanca. All’interno verrà inoltre installato un pannello bilingue (italiano e inglese), coordinato nel visual con la mostra permanente nei sotterranei del Baluardo Santa Croce, per guidare i visitatori alla scoperta delle opere legate al tema delle Mura ma non solo. L’ingresso sarà gratuito.

"Le chiese – ha aggiunto don Lucio Malanca – hanno sempre svolto anche un ruolo di custodia della memoria: qui ci sono tantissime testimonianze della nostra storia. Va appoggiata la scelta del nostro Comune di valorizzare questi spazi della nostra storia, a vantaggio, prima ancora che dei turisti, dei nostri cittadini".

Fabrizio Vincenti