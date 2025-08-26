Il ruggito della Pantera. Campagna abbonamenti

Il comitato regionale fa sapere che il calendario del campionato di Eccellenza girone A uscirà domani o, al più tardi, giovedì. Intanto Larcianese-Lucchese, prima gara di Coppa Italia, si giocherà domenica 31 agosto alle 17 a Monsummano. E questi dovrebbero essere, invece, gli orari del campionato: fino al 25 ottobre ore 15, dal 26 ottobre 2025 ore 14,30, dal 29 marzo 2026 ore 15. Rispetto alla Lega Pro, dunque, niente "spezzatino" e questo dovrebbe permettere una maggiore affluenza di pubblico, se non altro perché si giocherà sempre di domenica e non più il venerdì, il sabato, la domenica o addirittura il lunedì.

Intanto la squadra riprende oggi la preparazione sul terreno di Badia Pozzeveri, nel comune di Altopascio, dopo aver usufruito di due giorni di riposo, dopo l’amichevole di Prato, che ha lasciato positive indicazioni per mister Pirozzi. Ma è probabile che la società, nell’ottica di alzare l’asticella decida di intervenire nuovamente sul mercato. Forse c’è la necessità di mettere dentro un terzo giocatore del 2007, da affiancare a Xeka e Venanzi e forse anche un esterno offensivo se non addirittura una punta. Come ha ripetuto nei giorni scorsi l’allenatore Pirozzi, la società è vigile e se capiteranno i "profili" giusti per aumentare il tasso tecnico, è pronta a completare al meglio la "rosa", che attualmente è così composta: PORTIERI: Alberto Milan (2003) e Filippo Rossi (2004). DIFENSORI : Salvatore Santeramo (1995), Niccolò Pupeschi (1991) Filippo Rotondo (2001), Francesco Venanzi (2007), Maikol Xeka (2007) , Manuel Allegrucci (2003), Luca Lorenzini (2004) CENTROCAMPISTI : Nicola Palma (2006), Edoardo Morisi (2006), Cristhopher Russo (2005). AlbertoPicchi (1997), Ariel Palo (1997), Mattia Caggianese (1996), Alessio Bartolotta (2000), Ahmad Riad (2006) ATTACCANTI: Facundo Piazze (1999), Ramon Galotti (2003) , Francesco Maggiari (1998).

Infine sotto il "claim" che richiama la Pantera, la società ha reso noto i prezzi della campagna abbonamenti per le partite casalinghe del campionato. Tribuna laterale: intero 200 euro, ridotto 15-25 anni, 100 euro, ridotto donne e 8-14 anni 70 euro. Gradinata: intero 140 euro, ridotto 15-25 anni e over 70, 70 euro, under 14 e donne 40 euro. Curva ovest: intero 70 euro, ridotto 15-25 anni e over 70, 50 euro, under 14 e donne 35 euro. L’abbonamento è valido per 16 gare di campionato. Gli abbonamenti saranno disponibili da oggi al "point" dello stadio dalle 15.30 alle 19.30.

Emiliano Pellegrini