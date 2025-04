Il Pertini e l’arte del riciclo. Classi in visita alla “Bartoli“ per scoprire le buone pratiche

Nella mattinata di oggi per il Progetto Ambientiamoci rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie della nostra città. è in programma la visita alla Cartiera Bartoli da parte di due classi dell’Istituto Pertini, con un occhio speciale sulle buone pratiche del riciclo. Il progetto curato dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica di Milano vede come referente per Lucca la dott.ssa Gemma Giannini (nella foto) che una volta lasciato l’insegnamento attivo si dedica con entusiasmo alla diffusione di questo progetto che ha come obiettivo principale l’educazione, l’informazione e la formazione con l’intento di promuovere, nei confronti delle scolaresche coinvolte, stili di vita centrati sul rispetto di sè stessi, degli altri, dell’ambiente e del bene comune.

“Il progetto - ci dice Gemma Giannini - ruota attorno ad una frase cardine “tutto è connesso in un’ottica di ecologia integrale” dato che vorremmo che i ragazzi destinatari del progetto acquisissero dei fondamenti del saper vivere in un mondo sempre più tecnologico ma al tempo stesso che rischia l’autodistruzione se non si inverte la marcia su educazione, riuso, riciclo, con stili di vita appropriati e al tempo stesso favorendo una comunità educante”.

Come è strutturato il progetto? “Si sviluppa in tre fasi: durante la prima siamo andati a fare visita nelle classi introducendo le problematiche ambientali che riteniamo alla base del progetto con interventi specifici e mirati di esperti addetti ai lavori. In questa seconda fase - prosegue Giannini - abbiamo pensato di compiere uscite sul territorio facendo vedere da vicino le varie realtà industriali dove le aziende producono ma con una attenzione forte alle problematiche del riciclo e del riuso degli scarti della lavorazione o di materiali di scarto“.

“In questa ottica si colloca l’uscita di martedì 15 aprile quando saremo ospiti della Cartiera Bartoli, che ringrazio per la disponibilità, dove avremo modo di vedere il ciclo lavorativo della carta e le sue implicazioni dal punto di vista del riciclo”. Nel corso di questo secondo anno di attività sono stati toccati temi di grande interesse e soprattutto vicini alle realtà che i ragazzi vivono ogni giorno: l’acqua, il cibo, i rifiuti, l’economia circolare. Stamani i ragazzi coinvolti nella visita alla Cartiera Bartoli saranno quelli delle classi IV A - WCM e IV B - WCM accompagnati dagli insegnanti prof. Francesco Mazza e Isabella Benassi.