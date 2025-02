’’Il museo del castagno’’. Un nuovo virtual tour . La storia della civiltà contadina

Un nuovo Virtual Tour per il portale dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio: ’Il Futuro della Tradizione’, realizzato grazie al Finanziamento del Gal MontagnAppennino, e del contributo fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La Piattaforma, che si propone come contenitore virtuale e interattivo di informazioni e risorse per la valorizzazione del territorio della Media Valle, tra cui narrazioni, approfondimenti, proposte didattiche e Virtual Tour dei musei, vanta oggi di una nuova importante implementazione. Si tratta infatti del nuovo Virtual Tour dedicato al ’Museo del Castagno’ con sede a Colognora, riconosciuto come uno dei fiori all’occhiello tra le bellezze storico culturali del nostro territorio.

Il nuovo intervento è stato eseguito dall’Unione, coinvolgendo il Comune di Pescaglia ed il direttore del Museo Angelo Frati, ed i suoi collaboratori. Il museo è stato istituito a seguito della raccolta di oggetti legati alla civiltà contadina del luogo, dimostrando l’importanza che il castagno ha avuto nel corso del tempo, sia come alimento che come materia prima, nella vita e nel lavoro del territorio lucchese. Con questo intervento sono due ad oggi i Virtual Tour già presenti in piattaforma: il Museo del Figurina di Gesso e dell’Emigrazione di Coreglia Ant.lli e, appunto, il Museo del Castagno appena eseguito. "Uno degli obiettivi del progetto – precisa il Presidente dell’Unione, Paolo Michelini – è quello di poter arrivare a realizzare i Virtual Tour per la maggior parte dei Musei della Media Valle, sviluppando sempre più questo nuovo strumento moderno e dinamico.

Marco Nicoli