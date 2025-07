Il Museo del Castagno. Festa per il quarantesimo

“Non poteva mancare - ci dice Angelo Frati - un segno tangibile per asseverare la memoria del Museo del Castagno“. E così domani si avviano i festeggiamenti per il 40esimo anno del Museo del Castagno. Annullo filatelico dalle 14 alle 19 della cartolina del Museo, alle 15 “Ci troviamo al Museo“, alle 16 messa a dimora della piantina di castagno “figlia“ del Castagno dei 100 Cavalli, inaugurazione targa ricordo e alle 17 la conferenza con la presentazione della medaglia ricordo del 40esimo. “E’ stato deciso di ripercorrere i passi iniziali di questo momento storico – sottolinea il referente Angelo Frati – che ci vede qui riuniti in nome della cultura e della salvaguardia della tradizione agricolo-pastorale, a festeggiare il Quarantesimo anniversario della nascita del Museo in Colognora Val di Roggio“. Proprio in questi giorni la rivista della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha dedicato al Museo, con una eccellente carrellata di immagini, l’interessante capitolo “Storie di terre, storie di persone”.

Domenica nuova giornata celebrativa che inizierà alle 10.30 davanti alla chiesa di Vetriano. Poi accompagnata dal naturopata Marco Pardini la comitiva raggiungerà in 15-20 minuti il “Patriarca di Vetriano“, castagno di oltre 7 metri di circonferenza. In serata il congedo con un Concerto nella Chiesa dei Santi Michele e Caterina di Colognora di Pescaglia, sede dell’ultimo Parroco, Monsignor Giuseppe Ghilarducci. Con Stefano Agostini, Sara Guidi, Graziano Polidori e Stefano Adabbo.